السفير الألماني لدى طرابلس الغرب يتحدث عن مشاورات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رجح السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا اليوم الاربعاء إمكانية إنعقاد مؤتمر دولي حول الازمة الليبية قبل نهاية العام الحالي، إستنادا إلى “مشاورات بدأت مع الشركاء الدوليين الرئيسيين”، بينما توقعت مصادر صحفية إلتئام هذا المؤتمر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

وكتب الدبلوماسي الألماني في تغريدة”ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الإستقرار في ليبيا، استناداً على الخطة المكونة من 3 بنود التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، غسان سلامة في إحاطته الاخيرة لمجلس الأمن. وأردف كاشفاً عن قيام حكومة بلاده بـ”عملية تشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين”، وقال “فبفضل العمل التحضيري الكافي، فإن مثل هذه الجهود ستؤدي إلى حدث دولي ذو مغزى في فصل الخريف الحالي”.

وكانت صحيفة (العرب) اللندنية قد أفادت بأن ألمانيا تستعد لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا، وذلك في “محاولة لإخراج الملف الليبي من دائرة التنافس الفرنسي الإيطالي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وتراجعت حدته خلال الأشهر الماضية”. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المؤتمر الدولي يتم التجهيز له عبر “خطوات رصينة لتحاشي أخطاء مؤتمري باريس وباليرمو بشأن الازمة الليبية، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ”.