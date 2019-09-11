الأونروا تطالب العرب بمساعدة سياسية ومالية عاجلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- طالب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بيير كرينبول، بشكل “عاجل وملح” الدول العربية بـ”مواصلة دعمها المالي والسياسي للاجئي فلسطين ولعمل ودور الوكالة”.

جاء ذلك خلال الجلسة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث شدد المفوض العام في كلمته “على أن عمل الأونروا لا يزال حيويا كما كان، وخصوصا طالما أن هناك غيابا لحل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين”، حسبما جاء في بيان صادر عن الأونروا الأربعاء.

وفيما قدم كرينبول الشكر للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على دعمها، دعاها إلى “إظهار نفس المستوى من الالتزام تجاه الدفاع عن الأونروا كما كان الحال في السنوات السابقة، وخصوصا في الفترة التي تسبق تجديد ولاية الوكالة”.

أشار كرينبول في كلمته أمام الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى أنه “وعلى مدار الأشهر الثمانية عشرة، شهدنا محاولات محمومة لنزع شرعية الوكالة وللعمل الذي تقوم به، سواء من خلال التشكيك بأساس مهام ولايتنا أو بتعريف أولئك الذين نقوم على خدمتهم”.

وأضاف أن “الوقوف مع الأونروا ومع خدماتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وسورية ولبنان والأردن يعد أمرا أساسيا ليس فقط من أجل التنمية البشرية للاجئي فلسطين بل وأيضا من أجل المحافظة على الاستقرار الإقليمي”.