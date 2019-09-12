سالفيني يحذر الحكومة الجديدة من فتح الموانئ أمام سفن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد زعيم حزب الرابطة المعارض، وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني التأكيد على أن بلاده “لا ينبغي أن تكون مخيماً للاجئين في أوروبا”، على حد وصفه

وقال سالفيني مساء أمس الاربعاء، مخاطباً حشداً من مؤيديه خلال حملة إنتخابية في أومبريا (وسط) استعدادا لإنتخابات محلية بالإقليم “هناك سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تجمع العشرات من المهاجرين في البحر المتوسط. دعونا نرى ما إذا كانت الحكومة الجديدة تعيد فتح الموانئ أمامهم”.

وأضاف سالفيني، في إشارة إلى سياسة إغلاق الموانئ التي مارسها عندما كان وزيراً للداخلية، “إذا لم تقم (الحكومة الجديدة) بحظر دخولهم، كما فعلت أنا حتى الأسبوع الماضي، ستكون إشارة سيئة”.