نتنياهو: لا مفر من الإطاحة بحكم حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خيار آخر سوى الإطاحة بنظام حماس في قطاع غزة .

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة الإسرائيلية (13) “يبدو أنه لن يكون هناك خيار آخر سوى الشروع في حملة واسعة النطاق (في غزة)”.

وأضاف “ستكون هناك عملية عسكرية، لكنني سأطلقها فقط عندما نكون مستعدين وليس قبل دقيقة”.

وأشار نتنياهو إلى أنه لم ينزعج من صفارات الإنذار خلال خطابه في أشدود على الرغم من أن حراسه الأمنيين أخذوه على الفور . وقال “جرت الأمور بهدوء ، تحدثت بهدوء مع الناس وطلبت منهم الإخلاء”.