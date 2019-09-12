برلماني إيطالي يدعو وزير خارجية بلاده مطالبة روسيا بتوضيحات بشأن “احترام الحقوق”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حثّ قيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي وزير الخارجية والحليف في الائتلاف الحاكم، لويجي دي مايو، على دعوة السلطات الروسية لتقديم “توضيحات بشأن احترام حقوق الأقليات”، وذلك في أعقاب ورود أنباء عن مداهمات وحملات تفتيش أمنية طالت مكاتب منظمة (غولوس) غير الحكومية بقيادة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وكتب أندريا رومانو اليوم الخميس، في تغريدة عبر منصة (تويتر) “تجري عملية قمعية واسعة النطاق ضد المعارضة في روسيا في هذه الساعات”. وأضاف “العملية تجري منذ فجر اليوم في أكثر من 30 مدينة روسية وتستهدف حركة المعارضة الرئيسية ضد بوتين، بعد أيام قليلة من تراجع حزبه في الانتخابات المحلية في موسكو”.

واضاف رومانو “يتعين الآن أن تظهر الحكومة الإيطالية الجديدة فعلاً القطيعة مع الصمت (إبان الحكومة الايطالية السابقة) الذي برز تجاه آلة بوتين القمعية”.