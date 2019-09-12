إستطلاع إيطالي: نصف الناخبين يبدي ثقة ضئيلة في الحكومة وكونتي السياسي الاكثر قبولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر إستطلاع بثته القناة الايطالية العامة الثالثة أن 48% من الناخبين لديهم ثقة “ضئيلة” أو “معدومة” في حكومة إئتلاف (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) التي حظيت بثقة البرلمان قبل يومين، في حين أن 30% منهم قال إن لديه فيها ثقة “كبيرة” أو “كافية”.

وأبدى 43% من المستطلع آرائهم ثقتهم في رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، يليه زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني بنسبة 41%، بينما بلغت نسبة الثقة في زعيمة (إخوة إيطالية) جورجا ميلوني 29% . وإحتل الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو المرتبة الرابعة بنسبة 27% والامين العام للحزب الديمقراطي نيكولاً تزينغاريتي المركز الخامس بنسبة 24%، بينما جاء رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني في ذيل القائمة بنسبة 18%.

ويشير الاستطلاع إلى أن 58% من الايطاليين يرى أنه كان من الأفضل الذهاب إلى إنتخابات برلمانية مبكرة بعد إنهيار التحالف الحكومي السابق (حركة خمس نجوم-حزب الرابطة)، فيما حبذ 39% منهم تشكيل حكومة جديدة من البرلمان الحالي. ويؤيد 78% من ناخبي الحزب الديمقراطي خطوة حزبهم في تشكيل تحالف حكومي مع حركة خمس نجوم، وهو نفس الموقف الذي أيده 60% من ناخبي الحركة.