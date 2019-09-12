نتنياهو: سورية الساحة الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أنّ “الساحة السورية هي الساحة الرئيسية”، معلنا أن “الغاية المشتركة” مع روسيا هي إخراج إيران من سورية.

وقبيل مغادرته متوجها إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال نتنياهو “هذه هي زيارة مهمة للغاية نعمل حاليا على أكثر من ساحة في محيط عبارة عن 360 درجة من حولنا، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا فنحن نعمل ضدها”.

واضاف “إن الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. من المهم بنظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف إرهابية أخرى”.

وتابع نتنياهو “هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة هذا التنسيق المهم الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية. كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية للمشتركة التي قد اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد وهناك شوط طويل لقطعه حتى أن يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من سورية. هذا هو هدف الزيارة”.