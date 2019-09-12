بلجيكا: منظمتان أهليتان تتقدمان بدعوى ضد حكومة محلية لبيعها أسلحة للسعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدمت منظمتان أهليتان بلجيكيتان بدعوى قضائية ضد حكومة والونيا المحلية بسبب غموض إجراءاتها وآليات عملها المتعلقة بتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وتشير كل من رابطة الحقوق الإنسانية وهيئة التنسيق الوطنية للسلام والديمقراطية إلى أن حكومة والونيا (جنوب البلاد الناطق بالفرنسية)، وهي المسؤولة عن عمليات تصدير الأسلحة، تتكتم وتعتم على كل ما يتعلق بطرق تصدير الأسلحة والمعايير التي يتم تطبيقها في مثل هذه الحالات.

وتطالب المنظمتان بوضع آلية مراقبة ديمقراطية شفافة وفعالة لعمليات تصدير الأسلحة، و”سيتم النظر في القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة وستعقد الجلسة الأولى في 17 الشهر الحالي”، حسب المحامي فانسان لوتوليه، الذين يمثل جهة الادعاء.

وكانت المنظمتان قد خاضتا على مدى الأشهر الماضية معارك إدارية دون جدوى مع الحكومة الوالونية في مسعى لدفعها للكشف عن عدد رخص التصدير للسعودية ونوعية الأسلحة وآليات التأكد من وجهتها النهائية.

وتقول المنظمتان ومعهما أطرف من المجتمع المدني في أوروبا أن الأسلحة التي يتم تصنيعها في بلجيكا وتباع إلى للسعودية “تستخدم في قتل المدنيين في اليمن”.

وقد طالبت أطراف المجتمع المدني مرات عديدة الدول الأوروبية وخاصة بلجيكا بالتوقف عن تزويد “المتورطين” في حرب اليمن بالأسلحة.

ويقول المحامي لوتوليه، أن الهدف من الدعوى القضائية هو التوصل إلى تمكين هيئات المجتمع المدني من مراقبة عمليات بيع الأسلحة وبالتالي تجنب إرسال أسلحة إلى دول مثل السعودية “تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، على حد وصفه.

كما تريد المنظمتان دفع الحكومة الوالونية إلى وضع آليات واضحة لعمليات التصنيع والتصدير وسد الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية الناظمة لهذا الموضوع.

وتدافع الحكومة الوالونية ومعها الحكومة الفيدرالية في بروكسل عن موقفهما بالقول أن عمليات بيع الأسلحة يجب أن تتم مناقشتها على المستوى الأوروبي.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايتها، فيديريكا موغيريني، قد نفت عدة مرات تلقي أي طلب من الدول الأعضاء لمناقشة موضوع بيع الأسلحة للسعودية أو لدول الخليج عموماً.