رئيس البرلمان الاوروبي حول بريكست: لا اتفاق بدون شبكة الأمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي بأن موقف الاتحاد لا يزال ثابتاً بشأن انسحاب بريطانيا (بريكست) ويتمثل في عدم إمكانية التوصل لأي اتفاق معها بدون شبكة أمان تتفادي عودة الحدود الفعلية بين شطري جزيرة ايرلندا.

وكان ديفيد ساسولي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بعد اجتماع لرؤساء المجموعات البرلمانية تم خلاله الاستماع إلى مداخلة لرئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست ميشيل بارنييه.

وأعلن ساسولي أن البرلمان سيتبنى قراراً حول بريكست يركز على أولويات وخيارات أوروبا في هذا الملف، مذكراً بأن الجهاز التشريعي الأوروبي حول صاحب الكلمة الأخيرة.

وشرح ساسولي بإسهاب مضمون القرار القادم، مشيرا إلى أنه يؤكد على أن بروكسل لا تزال تفضل انسحاباً بريطانيا منظماً وسلساً بموجب الاتفاق المبرم العام الماضي والذي يعتبر الأفضل.

ويتضمن القرار الأوروبي، حسب ساسولي، التعبير عن استعداد وانفتاح الاتحاد على العديد من المسائل والاحتمالات المستقبلية، خاصة بشأن شبكة الأمان وهي المسألة الأكثر تعقيداً.

ومضى ساسولي يقول: “نحن مستعدون للعودة إلى المقترح الأول أي شبكة أمان لإيرلندا الشمالية فقط، كما أننا منفتحون على الحوار بشأن الإعلان السياسي للتوصل إلى اتفاق شراكة مع بريطانيا يلغي الحاجة إلى شبكة الأمان هذه”.

ويرى رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أن ما يقدمه الاتحاد لبريطانيا دليل على الثقة ووحدة الموقف ووضوح الرؤية.

أما في حال انسحاب بريطانيا بدون اتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يحمل لندن كامل المسؤولية عن النتائج والآثار المترتبة على ذلك، “ولكن على بريطانيا الوفاء بتعهداتها المالية واحترام حقوق المواطنين وحماية اتفاق السلام في إيرلندا”، وفق كلام ساسولي.

أما تمديد أجل بريكست، فيبدو الاتحاد الأوروبي منفتحاً على هذا الاحتمال أيضاً، شريطة أن يكون مبرراً ومقبولاً، حيث “يمكن التأجيل في حال رغبت لندن بإجراء انتخابات مبكرة أو استفتاء جديد”، كما قال ساسولي.

وقد أبدى ساسولي أسفه، باسم البرلمان الأوروبي، لقيام رئيس الوزراء البريطاني بتعليق عمل برلمان بلاده، مشيراً إلى أن البرلمان هو “بيت الديمقراطية” ويجب أن يبقى على قيد العمل.

أما بشأن المقترحات البريطانية المنتظرة، فقد اكد ساسولي أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أن مبادرة بريطانية جديرة بالنقاش.