إيطاليا تعلن عن اتفاق أوروبي لحل أزمة المهاجرين العالقين بـ”أوشن فايكنغ”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت الحكومة الايطالية عن أنها “سجلت التزاما أوروبيا قويا بآلية إعادة التوزيع، التي فعلتها في الساعات الماضية” بشأن المهاجرين العالقين على متن سفينة أوشن فايكنغ، مشيرة إلى موافقة “عدة دول أعضاء” على تقاسم أعباء إستضافتهم مما سيسمح بـ”حل مناسب وسريع” للأزمة.

وعقدت الحكومة الجديدة أول إجتماع خاص بشأن الهجرة منذ نيلها ثقة البرلمان قبل يومين وغداة زيارة رئيس الحكومة جوزيبي كونتي إلى بروكسل طالب خلالها المسؤولين الاوروبيين بتعديل نظام دبلن للجوء وبإهتمام أوروبي بمسألة إعادة المهاجرين، الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا، إلى بلدانهم

وشارك في الاجتماع، إضافة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وزراء الداخلية والدفاع النقل والبنية التحتية، إضافة إلى وزير الخارجية لويجي دي مايو ممثلاً عن حركة خمس نجوم وداريو فرنشيسكيني عن الحزب الديمقراطي.

وكانت سفينة أوشن فايكنغ، التي تديرها منظمتا (إس أو إس ميديتيراني) و(أطباء بلا حدود)، تبحر بين مياه لامبيدوزا ومالطا وعلى متنها 82 مهاجراً في انتظار ميناء آمن. وتم إجلاء امرأة حامل في شهرها التاسع من السفينة إلى مالطا بطائرة هليكوبتر.