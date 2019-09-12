المفوضية الأوروبية تتحدث عن “أفكار” بريطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها استمعت لأفكار بريطانية حول الجمارك والمنتجات المصنعة، في إطار مناقشات تقنية جرت أمس.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا أن المسؤول البريطاني المكلف ملف خروج بلاده من الاتحاد (بريكست)، ديفيد فروست قد عقد اجتماعاً يوم أمس مع أعضاء من مجموعة العمل الأوروبية المكلفة هذا الملف.

وأشارت أندريفا أن المحادثات تطرقت لمسالة الإعلان السياسي أيضاً، مبينة: “سنتابع الحوار يوم غد”، وفق تعبيرها، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

ويأتي كلام المتحدثة في وقت عبر فيه رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن أسفه لعدم قيام بريطانيا بتقديم مبادرات محددة جديرة بالنقاش.

وفي سياق متصل، نفت المتحدثة أن يكون رئيس المفوضية المنتهية ولايته جان كلود يونكر، قد أكد أن البريطانيين لم يكونوا دائماً أوروبيين بالمعنى الكامل.

واعتبرت اندريفا أن كلام يونكر قد اقتًطع من سياقه، ونقلت عنه قوله بأن المسؤولين البريطانيين تقاعسوا لفترات طويلة عن الدفاع عن مكانة بلادهم في الاتحاد قبل استفتاء 2016، وأن نتيجة هذا الاستحقاق لم تكن مفاجئة.