صحيفة فاتيكانية: خطوات إلى الأمام لتجاوز قواعد دبلن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أشار لسان حال الفاتيكان، صحيفة (أوسيرفاتوري رومانو) الى “خطوات قُطعت قدما لتجاوز قواعد معاهدة دبلن”، حول الهجرة.

وقالت الصحيفة الرسمية للكرسي الرسولي إن ما سلف ذكره “يأتي بعد الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي مع قادة المؤسسات الأوروبية”.

وكتبت الصحيفة الفاتيكانية أن “هناك اتفاقاً مع أوروبا حول المهاجرين والتنمية”، وأنه “ما أن حظي بتصويت الثقة من البرلمان، انطلق جوزيبي كونتي إلى بروكسل”، حيث “حظي بتأكيد الاستعداد من قبل قادة المؤسسات الأوروبية لمواجهة اثنتين من أكثر المشاكل تعقيدًا، والمدرجة على جدول أعمال السلطة التنفيذية الجديدة، بالإضافة إلى تعبيرهم عن مشاعر الاحترام والمودة تجاهه”.

وذكرت الصحيفة الناطقة باسم الفاتيكان، أن “رئيس الحكومة الإيطالية قابل رئيسي المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا الجدد والمنتهية ولايتهم أيضا، وهم أورسولا فون دير لاين، جان كلود يونكر، شارل ميشيل ودونالد توسك”، بالإضافة إلى “رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الذي حصل منه على الدعم بشكل خاص في مجال إدارة عمليات إنزال المهاجرين”.

واختتمت (أوسيرفاتوري رومانو) إلى “بالتأكيد تريد إيطاليا أن يكون هناك مشاركة كبيرة حتى في هذه الآلية المؤقتة”.