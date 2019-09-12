نقابات إيطالية تدعو لاجتماع وزاري عاجل حول أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت نقابات عمالية إيطالية الى عقد اجتماع وزاري عاجل بشأن الناقل الإيطالي السابق (أليتاليا).

وقال الأمناء العامون للإتحاد الإيطالي لعمال النقل (Filt Cgil) ستيفانو مالورجو، والإتحاد الإيطالي للنقل (Fit Cisl) سلفاتوري پيلّيكيا، وإتحاد عمال النقل والخدمات (Uiltrasporti) كلاوديو تارلاتسي “إننا إذ نشعر بالقلق إزاء الأنباء الواردة في الصحافة حول تردد وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بمساهمتها المالية في إنشاء شركة أليتاليا الجديدة، طلبنا عقد اجتماع عاجل مع كل من وزير الإقتصاد روبرتو غواليتيري، التنمية الإقتصادية ستيفانو باتوانيللي والبنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلي”.

وذكر النقابيون أن “أخباراً من هذا النوع تهدد بتلاشي الالتزام الكبير من المفوضين والعمال الذين أظهروا كل هذه الأشهر الطويلة إمكانات تطوير كبيرة لشركة أليتاليا، وأهميتها الإستراتيجية لإدارة التدفقات السياحية الدولية من وإلى بلادنا ومن وإلى أوروبا وبقية أنحاء العالم”.

وأوضح مالورجو، پيلّيكيا وتارلاتسي، أن “من الضروري في هذه المرحلة أن يقوم الجميع بدورهم دون تردد، وأن تبدأ الحكومة الجديدة بالحوار مع الاتحاد وتحسين المسار الذي بدأ منذ عام وحتى الآن، استعدادًا لإعادة إطلاق الشركة”.

وتابعوا “في الوقت نفسه، هناك حاجة لقواعد نظام لقطاع النقل، الذي يمنع الشركات من اختيار عقود العمل التي يجب تطبيقها، على قدم المساواة مع العمال، مما يجعل المنافسة غير عادلة لأولئك الذين يمتثلون للقواعد”.

وخلص النقابيون بالقول “كما أن هناك حاجة لتمويل هيكلي لصندوق دعم الدخل، الذي لا يمكن للنقل الجوي الاستغناء عنه، نظراً لأن أحكام القانون نصت حتى الآن على تعليقه في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل”.