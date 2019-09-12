إتحاد صيد أسماك صقلية يعلق الاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن سفن صيد ماتزارا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلن اتحاد صيد الأسماك (Federpesca) في صقلية أنه تم تعليق الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الليبية للاستثمار بشأن قوارب الصيد من بلدة ماتزارا ديل ڤاللو.

وكان ينبغي للإتفاقية مع الهيئة التي يترأسها الجنرال خليفة حفتر، أن تسمح لـ10 قوارب بالصيد بأمان في المياه الليبية دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة، لقاء دفع 100 ألف يورو شهريًا.

وقالت مذكرة للاتحاد الصقلي إنه “في الوقت الذي ترسو فيه قوارب الصيد الماتزارية الأولى في ميناء راس الهلال الليبي، كما هو مخطط في الاتفاق حول نشاط الصيد الذي تروج له هيئة الاستثمار في بنغازي واتحادنا”، فقد “أخذنا بعين الإعتبار إثارة حساسيات متعددة ومختلفة من شأنها تهديد نجاح المبادرة”.

وأوضح بيان (Federpesca)، أن “هناك تطور غير متوقع للسياق من جهة، ومن ناحية أخرى هناك تأويل مشوه وخادع للمبادرة المدنية الوحيدة، التي تم تنفيذها في مثل هذا الواقع المضطرب”. واختتم بالقول “لذلك، اتفقنا على قرار تأجيل بدء العمل بالاتفاق بشعور كبير من المسؤولية”.