إتحاد تجارة إيطاليا: الاقتصاد لا يزال متوقفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى الإتحاد التجاري الإيطالي (كونفكوميرتشو) إن الاقتصاد في البلاد لا يزال متوقفاً.

وأضاف اتحاد التجارة في تقرير الجمعة، أن “الأسر لا تزال هي التي تبقي معدل التغيّر في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من الصفر بقليل، من خلال الاستهلاك الذي تمارسه”. إنها “ليس دفعة كبيرة بالطبع، لكن بعد شهر أيار/مايو السيء، وسوء المناخ الإقتصادي في حزيران/يونيو، ها نحن نشهد انتعاشًا في مبيعات التجزئة”.

أما بشأن الناتج المحلي الإجمالي، “الذي ارتفع بمعدل 0.1٪ في شهر آب/أغسطس الماضي، فإن توقعات التغيّر الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري تشير الى ميل نحو نسبة الـ0.2٪”، وفقا للتخمينات.

وأشار (كونفكوميرتشو) الى أن “السيناريو الإقتصادي في البلاد لم يحرز تقدماً في شهر آب/أغسطس”، وبالتالي “فهو يميل الى الركود”، بل أن “الاقتصاد لا يزال متوقفاً تماماً”، وهي “نتيجة غير مرضية للغاية”. واختتم بالقول إنه “لا يوجد أي تحسن من المنظور القصير الأجل”، وأن “عام 2019 سينتهي ونحن عند زيادة لم تتجاوز الـ0.1٪”.