سياسي إيطالي: يحتاج النمو لعدة مليارات من الاستثمارات العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – رأى سياسي إيطالي أن النمو الإقتصادي في البلاد، يحتاج الى عدة مليارات اليوروهات من الاستثمارات في القطاع العام.

وكتب رئيس مقاطعة توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو “دراغي، وضع 20 مليار دولار شهريا لشراء الأوراق المالية، بما فيها السندات الحكومية، كما خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر”.

وتابع روسي، القيادي بالحزب الديمقراطي، شريك الائتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أنه “باختصار، فقد تم ضمان بعض الاستقرار في الفائدة على الأوراق المالية الحكومية وتوفير السيولة للشركات”، وهذه “أخبار جيدة”.

واستدرك روسي، “لكن، كما يقول دراغي أيضًا، لا يكفي تحقيق النمو”، بل أن “النقطة المهمة هي إن كان سيكون هناك تطور للاقتصاد الحقيقي”، أي “إذا كان هناك نمو فعلي للطلب من قبل الدولة والشركات والمواطنين”.

وذكر رئيس إقليم توسكانا أنه “إذا لم تقم الدولة باستثمارات عامة، أو إن لم تقم الشركات باستثمارات في مجالات التجديد والبحث التكنولوجي، وإذا لم ينفق المواطنون، فلن تكون هناك سيولة كافية للخروج من الأزمة”، وكما “يقول الاقتصاديون: إن الماء موجود لكن الحصان لا يشرب منه”.