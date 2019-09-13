وزير الإقتصاد الإيطالي: عدنا لدورنا الريادي أوروبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

هلسنكي – قال وزير الإقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، “ها قد عدنا روادا في الاتحاد الأوروبي، نؤدي الدور المناط بنا”.

وأضاف وزير الاقتصاد الجديد المنتمي الى الحزب الديمقراطي، في تصريحات على هامش اجتماع مجموعة اليورو في هلسنكي، الجمعة، “إننا نعتقد أن إحدى علامات هذه الحكومة هي عودة إيطاليا للعب دور البطولة في محافل أوروبا، ولتؤدي دورها الصحيح كدولة مؤسِّسة عظيمة”.

وأشار الوزير غوالتيري الى أن إيطاليا استعادت مكانتها كـ”بلد يمتلك أفكاراً، ويفرض رؤيته لأوروبا كمنافس يهدف الى تحسينها، تغييرها، وجعلها قادرة على مواجهة تحديات عالمنا”.

وخلص غوالتيري الى القول “سنقدم في مجموعة اليورو اليوم، برنامج الحكومة الجديدة، كما أوضح ذلك الرئيس جوزيبي كونتي في البرلمان، وسنشارك بنشاط في النقاش حول العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال”.