سالفيني: كونتي باع حدود إيطاليا في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إنه لن يكون هناك مزيداً من صد المهاجرين، فقد باع رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي حدود إيطاليا في بروكسل.

وأضاف سالفيني في بث على الهواء من على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، “إننا نلاحظ حقيقة أن عدد المهاجرين قد تضاعف ثلاث مرات في شهر أيلول/سبتمبر”، وذلك “كما حدث مع سفينة (أوشن فايكينغ) قبالة لامبيدوزا”. وأردف “أخشى ألا توقع هذه الحكومة فرض الحظر على إنزال مهاجري السفينة”، لأن “كونتي باع حدود إيطاليا وكرامتها في بروكسل”.

في سياق آخر، قال بيان لحزب (فورتسا إيتاليا)، إن “الرئيس سيلفيو برلسكوني عقد اليوم إجتماعاً وديًا مع زعيم الرابطة ماتيو سالفيني”، حيث “وافقا على تشكيل جبهة مشتركة لممارسة نشاط معارضة فعال ضد الحكومة الجديدة”.

ووفقًا لما أوردته مصادر برلمانية قريبة من حزب الرابطة، فقد “تمخض الاجتماع عن، أن “الرابطة و(فورتسا إيتاليا) سيكونان في الساحة معًا لأجل إجراء إصلاح انتخابي”، كما “سيقودان المعركة ضد الأغلبية الحاكمة، لتجنب أن تعم الفوضى حياة البلاد”.