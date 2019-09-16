جينتيلوني: أوروبا هي المستقبل في البداية الجديدة لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، إنه في ظل البداية الجديدة لإيطاليا، يمثل الإتحاد الأوروبي المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الاثنين، أن عمل بلاده في المحافل الأوروبية ينبغي أن “يبدأ من إيطاليا أولاً وقبل كل شيء، من الدور الذي يجب أن تلعبه في العادة، إحدى الدول الثلاث المؤسِسة للإتحاد الأوروبي، وكبرى الاقتصادات الأوروبية”.

وأشار جينتيلوني الى أن “من المهم أن تكون هذا البداية الجديدة رسالة للمواطنين الإيطاليين، لنشر فكرة أن أوروبا ليست مشكلتنا بل مستقبلنا الوحيد، إن نظرنا إلى العالم في العقود المقبلة”.

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أن “الحكومة الإيطالية الجديدة أعلنت في توجهها الأوروبي الواضح، على الفور أنها تريد الإنضمام للمجموعة الرائدة من البلدان التي تسعى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”، وأن “مساهمتي في هذا المجال، ستكون بمحاولة توفير الأدوات التي تفيد الاتحاد الأوروبي بأكمله للعمل بشكل أفضل”.

وبالنسبة للمهاجرين، أكد جينتيلوني أنه “على الرغم من أن هذا ليس اختصاصي المباشر، إلا أنني سأنقل في إجتماع المفوضين تجربتي الخاصة، وتجربة حكومتي ووزير داخليتها”، فـ”لدينا مساهمة مهمة لتقديمها”.

وذكر المفوض الأوروبي أنه “يمكن للمفوضية أن تقدم مساهمة كبيرة بتغيير القواعد المتعلقة باللجوء ومراقبة الحدود، مساعدة بلدان منشأ الهجرة، ودعم اتفاقيات إدارة تدفقات الهجرة، على غرار تلك الموقعة بين ألمانيا وتركيا، وإيطاليا وليبيا”، وذلك “لإبرام اتفاقات مع بلدان أخرى تقوم على المبادئ الإنسانية والقيم الأوروبية”.