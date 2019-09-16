إسرائيل تفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية في يوم إنتخاباتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن ناطق عسكري إسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست الاسرائيلي غدا.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، افيخاي أدرعي في بيان “بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة إبتداءًا من منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر)”،

وأضاف “سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية”.

وتابع ادرعي “خلال ساعات الإغلاق سيسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وذلك بموافقة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية”.