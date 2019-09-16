يونكر: منفتحون على مناقشة مقترحات بريطانية لم تأت بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على استعداد وإرادة الجهاز التنفيذي الأوروبي معاينة أي اقتراحات بريطانية محددة تتوافق مع اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وتحقق أهداف شبكة الأمان.

وجاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن المفوضية عقب لقاء جمع بين يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على غذاء عمل في لوكسمبورغ، إلا أن البيان أشار إلى أن “هذه الاقتراحات لم تأت بعد”، وفق كلام المسؤول الأوروبي.

وشدد يونكر على أن بريطانيا هي المسؤولة عن تقديم اقتراحات عملية وقانونية تحترم روح اتفاق الانسحاب المبرم بين الطرفين.

وذكر البيان الصادر عن المفوضية أن لقاء يونكر – جونسون، وهو الأول من نوعه منذ تولي الأخير منصب رئاسة الحكومة البريطانية، كان يهدف إلى تقييم المحادثات التقنية الجارية بين الطرفين وتحديد الخطوات القادمة.

وعبر يونكر عن استعداد المفوضية للعمل بشكل مكثف في الفترة المقبلة، وقال: “ستكون القمة القادمة علامة فارقة في مسيرة بريكست”.

وأعاد التأكيد على وحدة موقف الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد تجاه بريكست.

وكان رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست ميشيل بارنييه قد حضر لقاء يونكر – جونسون.

ومن المقرر أن يتحدث يونكر أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي حول بريكست يوم الأربعاء القادم في ستراسبورغ