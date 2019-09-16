المهاجرون محور لقاء البابا ورئيس مالطا بالفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن “موضوع المهاجرين كان في لب اجتماع البابا فرنسيس ورئيس مالطا جورج فيلا، الذي استقبله في الفاتيكان”، الاثنين.

وذكر بيان لحاضرة الفاتيكان، أنه “خلال المحادثات التي جرت في جو ودي، تم الأُعراب عن الارتياح لوضع العلاقات الجيدة بين مالطا والكرسي الرسولي”، كما “نوقشت أهمية القيم الدينية في ثقافة وحياة الشعب المالطي”، فضلا عن “الإشارة بشكل خاص إلى مساهمة الكنيسة الكاثوليكية في المجال التربوي”.

وفي هذا السياق، أضافت مذكرة الفاتيكان، أن “بعض التحديات التي يجب أن تواجهها البلاد قد تم أخذها بعين الاعتبار، مع الإشارة بشكل خاص إلى ظاهرة الهجرة إلى أوروبا، التي ترى الكنيسة والحكومة ملتزمتين بها بشدة”، وكذلك “مسألة حماية البيئة”. ولفت الى أنه “تم في النهاية، تبادل التقييمات حول بعض المواقف الإقليمية، مع إشارة خاصة إلى منطقة المتوسط”.

وخلص البيان الفاتيكاني الى القول إنه “بعد لقاء البابا، اجتمع الرئيس المالطي وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، يرافقه العلاقات الفاتيكاني مع الدول، المونسنيور أنطوان كاميليري”.