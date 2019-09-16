البابا يدعو للتفرقة بين العولمة الجيدة وتلك الضارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا البابا فرنسيس إلى التفرقة بين عولمة “ضارة وأخرى جيدة”، وذلك لدى مخاطبته في القصر الرسولي اليوم الاثنين وفدا صحفياً من هيئة التلفزة الإيطالية العامة (راي).

وقال البابا، حسبما نقل عنه موقع أخبار الفاتيكان إن “العولمة في حد ذاتها ليست سيئة، بل أن الميل إلى العولمة أمر جيد لأنه يوحدنا ويساعدنا على أن نكون أعضاءً بعضُنا لبعض، إلا أن كيفية تطبيق العولمة هي ما يمكن أن يكون أمرا ضارا، أي إن كانت تسعى إلى جعل الجميع متجانسين وتزدري غنى وتميَّز كل شعب بدلا من أن تثمِّن الاختلافات والميزات، الثقافات والتاريخ والتقاليد”.

وأردف البابا “أما إذا كانت العولمة تهدف إلى توحيد الجميع، محترمةً الأشخاص والمجموعات الاجتماعية والشعوب في ثرائها وتميزها فتصبح عولمة جيدة لأنها تجعلنا نكبر معا”. ورأى أنه يمكن توضيح هذا من خلال “صورة الكرة والجسم متعدد السطوح، ففي الكرة كل شيء متشابه ومتجانس وكل نقطة تبعد المسافة ذاتها عن المركز وليست هناك اختلافات، أما في الجسم متعدد السطوح فهناك اندماج، وحدة، ولكن هناك أيضا الاختلاف وتنوع المواقع، والثقافات والهويات”.