تباعد المواقف الاوروبية قبل أيام من إنعقاد قمة مالطا المصغرة حول المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر أوروبية بأن المواقف بين الدول “لا تزال متباعدة” وذلك قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر مالطا الاوروبي المصغر حول إدارة ملف الهجرة. وذكرت المصادر أن النقاط الخلافية هي “مكان الانزال” و”وضعية” المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

وترغب الحكومة الايطالية في تناوب موانئ إنزال المهاجرين، بينما تصر فرنسا على الميناء الآمن الاقرب جغرافياً.

ومن المقرر أن تستضيف مالطا في 23 أيلول/سبتمبر الجاري القمة المصغرة من أجل التوصل إلى إتفاق لوضع “آلية مؤقتة” لإدارة عمليات إنزال المهاجرين في منطقة وسط البحر المتوسط.

وسيحضر القمة وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمفوضية الاوروبية، إضافة إلى فنلندا، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.