الجامعة العربية تطالب بضغوط دولية على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لـ”الامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بالتوقف عن عمليات البناء المستمر للمستوطنات وتوسيعها، والكف عن الممارسات العدوانية وعن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وجددت الجامعة العربية، في بيان صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى مجزرة مخيمي “صبرا وشاتيلا”، دعمها “الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في تقرير مصيره”.

وحث البيان المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية على “الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضده، وإلزامها بالانصياع لتلك القرارات من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما أدان بيان الجامعة العربية “جميع الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الأساسية الإنسانية، واستخدام سياسة العنف والتطهير العرقي من خلال التهجير والاستيطان وهدم المنازل”.