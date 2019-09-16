وزير الخارجية الهنغاري: خطير ومؤسف سماح إيطاليا بإنزال مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بودابست- وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو في تصريحات متلفزة في بلاده بـ”المؤسف والخطير، حقيقة أن الحكومة الإيطالية الجديدة سمحت لسفن مهاجرين بالرسو”، في إشارة إلى الـ82 مهاجرا الذي كانوا عالقين على متن سفينة (أوشن فايكنغ) وذلك بعد توصل السلطات في روما قبل يومين إلى اتفاق مع دول بالاتحاد الأوروبي على المشاركة في تحمّل أعباء إستضافتهم.

كما أكد رئيس الدبلوماسية المجرية، حسبما تناقلت عنه وسائل إعلام إيطالية مساء الاثنين، على أن بلاده لا تنوي المشاركة في إعادة توزيع المهاجرين المنقذين في البحر، وقال إنه “حافز لمهربي البشر وللمهاجرين أنفسهم على أنه بوسعهم الوصول إلى أوروبا بشكل جماعي مرة أخرى”.