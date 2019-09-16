بوتين: لا لتقسيم سورية إلى مناطق نفوذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو-أنقرة- رأى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، خلال إفتتاح القمة الثلاثية الروسية – التركية – الإيرانية حول سورية الاثنين في أنقرة، أنه “لا يجوز تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ”

وأشار بوتين، حسبما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم)، إلى أن عملية أستانا، التي تعتبر روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة لها، “تعتبر آلية فعالة للمساهمة في تسوية الأزمة السورية… وسمحت جهودنا المشتركة بتحقيق استقرار الأوضاع على الأرض السورية وتخفيض مستوى العنف”.

وأبدى الرئيس الروسي “القلق” إزاء الأوضاع بشمال شرقي سورية، وقال: “إن القضايا الأمنية في هذه المنطقة، وفي المناطق الأخرى بالبلاد يجب أن تحل فقط على أساس مبدأ الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سورية”، التي “لا يجوز تقسيمها إلى مناطق نفوذ”.