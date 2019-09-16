دي مايو، ردا على نظيره الهنغاري: إيطاليا لن تتحمل لوحدها بعد الآن عبء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، رداً على إنتقادات صدرت في بودابست بشأن سماحها بإنزال مهاجرين عالقين، إن “الحكم الذي أعربت عنه الحكومة الهنغارية ذرائعي تماماً”، منوها بأن إيطاليا “تعاني من حالة طوارئ لسنوات، أيضا بسبب لامبالاة بعض الشركاء الأوروبيين مثل هنغاريا”. وقال “من السهل ممارسة السيادية على حدود الآخرين”، واضاف “ينبغي معاقبة وبشدة الدول التي لا تقبل حصص إعادة توزيع المهاجرين”.

وكان وزير الخارجية الهنغاري ، بيتر زيجارتو قد وصف في تصريحات متلفزة بـ”المؤسف والخطير، حقيقة أن الحكومة الإيطالية الجديدة سمحت لسفن مهاجرين بالرسو”، في إشارة إلى الـ82 مهاجرا الذي كانوا عالقين على متن سفينة (أوشن فايكنغ) وذلك بعد توصل السلطات في روما قبل يومين إلى اتفاق مع دول بالاتحاد الأوروبي على تقاسم أعباء إستضافتهم.

وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية في مذكرة رداً على نظيره الهنغاري “إيطاليا لا يمكنها ولن تتحمل لوحدها بعد الآن عبء مشكلة تهم الاتحاد الأوروبي بأسره. سيتم إنشاء مكاتب أوروبية في دول العبور يوسع المهاجرين طلب اللجوء من خلالها، بحيث يمكن بعد ذلك نقلهم إلى أوروبا، وليس فقط إلى إيطاليا، عبر ممرات إنسانية. بهذا سنضع حداً لجحيم المتاجرين بالبشر وقوراب الهجرة وسيتحمل كل منّا مسؤولياته “.

وكان زيجارتو قد أكد أيضاً على أن بلاده لا تنوي المشاركة في إعادة توزيع المهاجرين المنقذين في البحر، وقال إنه “حافز لمهربي البشر وللمهاجرين أنفسهم على أنه بوسعهم الوصول إلى أوروبا بشكل جماعي مرة أخرى”.