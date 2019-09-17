إيطاليا: فائز السراج يلتقي كونتي في روما غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، سيلتقي يوم غد، الأربعاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال زيارته للعاصمة روما.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن “الضيف الليبي، سيلتقي رئيس الحكومة كونتي”، الذي “كان قد استقبله للمرة الأخيرة، في قصر الحكومة، أوائل شهر أيار/مايو الماضي”.

هذا وتأتي زيارة السراج في اليوم نفسه الذي من المتوقع أن يصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روما، لإبرام اتفاق ثنائي مع كونتي، والذي يتصدر الملف الليبي جدول أعماله.

وكان القادة المشاركون في قمة مجموعة السبع الأخيرة في بياريتز، تحت راية الرئاسة الفرنسية، قد دعوا إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالصراع الليبي، لاستئناف الحوار ووقف إطلاق النار، بعد مرور خمسة أشهر من إعلان الجنرال خليفة حفتر الهجوم على طرابلس.

هذا وقد عرضت ألمانيا استضافة المؤتمر في الأيام الأخيرة.