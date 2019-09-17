إيطاليا: كونتي لم يتقبل عن رضا إنشقاق رينزي عن الحزب الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت مصادر في الحكومة الايطالية إلى أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لم يتقبل عن رضا إعلان القيادي في الحزب الديمقراطي الحليف في الائتلاف الحاكم، ماتيو رينزي، الانشقاق مع نواب آخرين عن الحزب، على الرغم من أن الاخير أكد مواصلة الدعم البرلماني للحكومة

وأفادت تلك المصادر بأن “رئيس الحكومة كونتي تلقى الليلة الماضية مكالمة هاتفية من السيناتور ماتيو رينزي، الذي أبلغه عزمه على مغادرة الحزب الديمقراطي وتشكيل مجموعات مستقلة جديدة في البرلمان”. وأردفت “أوضح رئيس الوزراء ، خلال المكالمة الهاتفية، أنه لا يريد الدخول في الديناميات داخل الحزب، لكنه عبر عن شكوكه بشأن هذه المبادرة كونها أدخلت عناصر جديدة في التوازن البرلماني، لم يكن متوقعًا في وقت تشكيل الحكومة” بعد الاتفاق بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.

ووفق مصادر رئاسة الوزراء، فإنه “كان من شأن إعلان رينزي الانشقاق عن الحزب الديمقراطي قبل تشكيل الحكومة أن يسمح لرئيس الوزراء بتقييم استدامة وصلاحية المشروع السياسي الجديد”.