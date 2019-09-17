حركة خمس نجوم: انفصال رينزي لن يمسّ جوهر الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حركة خمس نجوم، إن “إنفصال ماتّو رينزي عن الحزب الديمقراطي، لن يغيّر جوهر الحكومة”.

ووفقا لمعلومات تلقتها مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية من مصادر رفيعة في حركة خمس نجوم، فإن “الإنشقاق الذي أراده رينزي عن حزبه، لن يقوض حياة وتماسك حكومة كونتي الثانية”، كما أنه “لا يغير أي شيء في ديناميات الحكومة”.

وأكدت المصادر المطلعة، أنه “بالنسبة لزعيم الحركة وأتباعها، هذه المشاكل تتعلق بمعسكر الحزب الديمقراطي، لكنها لن تؤثر على ائتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم الحاكم”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن “دي مايو مصمم على عدم تسليط مزيد من الأضواء على إنفصال رينزي عن الحزب”، لكن “القضية، على حد علمنا، ستعالج في قصر الحكومة (كيجي)”.

واختتمت المصادر مشيرة الى “اتصالات بين زعيم الحركة ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي قد يتدخل عاجلا لإسكات الأصوات، التي يراها قلقة أو غاضبة من لفتة رينزي”.