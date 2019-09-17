الاتحاد الأوروبي: الانتخابات في تونس تمت بطريقة سلمية ومنظمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –رأى الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية في تونس تمت بطريقة “سلمية ومنظمة”، رغم ضيق فترة التحضيرات لها.

وكان التونسيون أدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي في انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي.

وأشارت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علماً بالنتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات.

وأوضحت مايا كوسيانيتش أن بعثة المراقبة الأوروبية التي أرسلتها بروكسل إلى تونس، أكدت في خلاصاتها الأولية أن التونسيين قد “تمكنوا من ممارسة حقوقهم المدنية بشكل حر”.

ومن المقرر أن يصوت التونسيون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وأن يشاركوا في الاستحقاق التشريعي الذي سيُنظم في ظروف مماثلة، حيث “سيسمح هذا الأمر للشعب التونسي باستخدام كامل حقوقه المدنية واختيار ممثليه وتزويدهم بالشرعية اللازمة”، وفق البيان الصادر عن المتحدثة.

وأكدت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بدعم السلطات والشعب في تونس.

وكانت السلطات التونسية، حسب كلام الأوروبيين، قد طلبت من بروكسل إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات للتأكد من أن الاستحقاق الدستوري يجري بشكل جيد ومتوافق مع قوانين البلاد والمعايير الدولية.