منظمة إنسانية: نحن لا ننقذ المهاجرين فقط بل حقوق الإنسان ايضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد ـ قالت منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومة الإسبانية: “إننا لا ننقذ المهاجرين وحسب”، بل “حقوق الإنسان أيضاً”.

وفي مداخلته حول موضوع “الهجرة اليوم”، خلال اللقاء الدولي “سلام بلا حدود” الذي نظمته جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، والملتئم في العاصمة الإسبانية، ندد رئيس (أوپن آرمز) ريكاردو غاتّي، بـ”الفراغ في مجال الإنقاذ من جانب المؤسسات الأوروبية”، في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع “بمهماتنا الـ 65 التي نفذناها في عرض البحر المتوسط، أولاً أمام جزيرة ليسبوس اليونانية، ثم في قناة صقلية، نحن لا ننقذ فقط الناس، بل حقوق الإنسان أيضا”، مبينا أن “تجريم المنظمات غير الحكومية قد أدى إلى حدوث العديد من الانتهاكات وإضفاء طابع مؤسسي عليها”.

وخلص غاتّي الى القول إن “إنقاذ حياة البشر ليست خيارًا بل التزامًا من قبلنا جميعاً”.

في السياق ذاته، دعا الأب أليخاندرو سولاليند، من جمعية “إخوة قائين” من المكسيك، الى “النظر الى الهجرات من زواية مختلفة”، لأن “بعض الأشخاص يُعتبرون غير قانونيين بموجب قوانين بعض الدول”، لكن “لا وجود لشخص غير قانوني”.