تقرير أممي: مئات الآلاف من الروهينغا قد يواجهون تهديدا بالإبادة في ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال محققون مستقلون معينون من قبل الأمم المتحدة، إن مئات الآلاف من الروهينغا الذين ما زالوا في ميانمار قد يواجهون تهديدا بالإبادة الجماعية “أكبر من أي وقت مضى”، وسط محاولات الحكومة “لمحو هويتهم وإخراجهم من البلاد”.

وفي تقرير صدر أمس الاثنين يشرح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في ميانمار خلال العام الماضي، شددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن الكثير من الظروف التي أدت إلى “القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” من قبل جيش البلاد، والتي دفعت نحو 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في عام 2017، “لا تزال قائمة”.

وأشارت اللجنة المستقلة المعينة من قبل الأمم المتحدة إلى أن انعدام مساءلة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة، فضلا عن إخفاق ميانمار في “التحقيق في الإبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، عززت الشعور بأن “هناك خطرا بحدوث أعمال إبادة جماعية أو تكرارها”.

ووفق المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، فإن السلطات في ميانمار “لم تفعل شيئا لإزالة نظام العنف والاضطهاد” ضد الروهينغا الذين يعيشون في “نفس الظروف الرهيبة” التي كانوا يعيشون في ظلها قبل أحداث آب/أغسطس 2017″. وفيما أشارت لي إلى صور الأقمار الصناعية لقرى الروهينغا المدمرة، شككت بتأكيد ميانمار التي تزعم بأنها أعادت بناء المناطق المتأثرة بالعنف، في ظل وجود “ست قواعد عسكرية تم بناؤها في موقع قرى الروهينغا المدمرة”.