المفوضية الأوروبية تفند تصريح بريطاني حول ملامح اتفاق بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – بدت المفوضية الأوروبية حذرة تجاه تصريحات بريطانية تتحدث عن ملامح اتفاق بين بروكسل ولندن خاصة بشأن شبكة الأمان، التي تشكل حجر عثرة أمام انسحاب بريطاني منظم من الاتحاد (بريكست).

وشددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، على عدم وجود أي جديد بعد لقاء الأمس بين رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي جان كلود يونكر، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في لوكسمبورغ.

وأوضحت المتحدثة في تصريحات لها اليوم أن المعطيات لم تتغير وأن بروكسل لا تزال تنتظر مقترحات محددة تتوافق قانونياً وعملياً مع ما سبق الاتفاق عليه مع لندن بشأن انسحابها من الاتحاد.

وكررت بأن هذه المقترحات لم تأت بعد.

ومضت قائلة: “نحن جاهزون للعمل مع البريطانيين على مدار الساعة ويدنا ممدودة لهم، والآن الكرة في ملعبهم”.

ويؤكد الأوروبيون والبريطانيون مراراً رغبتهم في التوصل إلى اتفاق، فالجميع يعي أن بريكست بدون اتفاق لا يصب في مصلحة أحد، ولكن لندن لا تزال عاجزة عن تقديم اقتراح بديل، مقبول أوروبياً، بشأن شبكة الأمان التي من المفترض أن تتفادى عودة الحدود الفعلية بين ايرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية ايرلندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، قللت المتحدثة من الأهمية التي يحاول البريطانيون اعطاءها لمحادثاتهم التقنية الجارية مع بروكسل حالياً، نافية أن تكون يومية الطابع، وقالت: “نحن نتجاوب مع رغبتهم بالحوار ولكن لا شيء محدد حتى الآن”.