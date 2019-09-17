فرنسا تطالب بآلية إنزال ثابتة وتسريع إعادة المهاجرين الاقتصاديين لبلدانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس-روما- أفادت مصادر في قصر الإليزيه بأن فرنسا ترغب في “آلية ثابتة ويمكن التنبؤ بها وتلقائية لتوزيع الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، دون المساس بمبدأ الميناء الأقرب جغرافيا” للإنزال، وذلك عشية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى روما، والتي من المؤكد أن تتصدر مسألة إدارة الهجرة، فضلاً عن الازمة الليبية، جدول أعمالها.

أما بالنسبة للمهاجرين “الاقتصاديين”، ترى المصادر أن “التحدي الحقيقي” هو ضمان “العودة السريعة” إلى بلدانهم الأصلية.

ومن المقرر أن تستضيف مالطا في 23 أيلول/سبتمبر الجاري “قمة مصغرة” من أجل التوصل إلى إتفاق لوضع “آلية مؤقتة” لإدارة عمليات إنزال المهاجرين في منطقة وسط المتوسط.

وسيحضر القمة وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والمفوضية الاوروبية، إضافة إلى فنلندا، بوصفها رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.