كونتي: إيطاليا ستظل في الطليعة من أجل إحلال الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على أن “إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا “، وذلك “من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية”.

وقال كونتي، الذي سيلتقي ظهر غد الاربعاء في روما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، “نحن ملتزمون بنشاط وبقوة بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص (غسان سلامة) الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الاضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة، تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع” في ليبيا.

وجاء حديث رئيس الوزراء الايطالي في رسالة رداً على نداء لرئيس الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، طالب بحماية الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك بعد مقتل خمسة أطباء في قصف طال في نهاية تموز/يوليو الماضي مستشفى الزاوية الميداني، جنوبي العاصمة طرابلس.

وحذر كونتي من أن “الهجمات العشوائية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب”، ورأى أنه “يتعين تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم”. وقال “ستواصل ايطاليا المضي في هذا الخط بقناعة كبيرة”.