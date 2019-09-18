مصادر حكومية إيطالية: نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء والامم المتحدة لإنهاء النزاع الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية إلى أن روما “تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الاممي إلى ليبيا، غسان سلامة لوضع حد للنزاع الليبي وإعادة إطلاق العملية السياسية” هناك.

وأضافت تلك المصادر، بعد إنتهاء لقاء بين رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج بمقر الحكومة في روما، أنه “في هذا المعنى، نعتقد أنه بوسع المبادرات الدبلوماسية التي في طريقها إلى التنظيم حاليًا أن تشكل مساعدة ثمينة في الإبقاء على الاهتمام الدولي بأعلى مستوى وتشجيع تحقيق خفض تصعيد حقيقي” بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وتشير المصادر هنا إلى فرضية إقامة مؤتمر لوزراء الخارجية للدول المعنية بالازمة الليبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمؤتمر الدولي الذي تنوي برلين استضافته هذا الخريف.