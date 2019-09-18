موغيريني: أسف لتعليق الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن أسفها لتعليق الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة (طالبان)، والحوار بين الأفغان.

وعبرت موغيريني عن الموقف الأوروبي خلال محادثة هاتفية اليوم مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني، مشيرة إلى قناعة الاتحاد بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتقدم نحو سلام واتفاق متوازن بين الأفغان يكون مصحوباً باتفاق إطلاق نار.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الانتكاسة التي حصلت في الحوار بين واشنطن وطالبان والحوار بين الأفغان تدل على أن الانتخابات الأفغانية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، قائلة “نأمل أن تتم الانتخابات في 28 الشهر الجاري بطريقة هادئة وعادلة وشفافة”، حسب كلامها.

ووفقا لموغيريني، فإن الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه للشعب الأفغاني، ولعملية سلام شاملة يقودها الأفغان انفسهم، فـ”من شأن نجاح هذه العملية تمهيد الطريق أمام السلام والازدهار في البلاد”.

كما قدمت موغيريني للرئيس الأفغاني تعازي الاتحاد بعد الهجوم الذي طال منطقة شاريكار، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين.