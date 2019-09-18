إيطاليا: حل الأزمة الليبية أساسي للمصلحة الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن “الأزمة الليبية لا تزال تمثل مصدر قلق كبير”، بالنسبة لها، وأن “حلها يمثل مصلحة وطنية أساسية”.

وذكرت مصادر من رئاسة مجلس الوزراء عقب لقاء جمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الأربعاء، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، أن “استقرار هذا البلد والمنطقة بأسرها، ورفاهية الشعب الليبي، كان وسيظل في لب عمل حكومة كونتي”.

وأعلمت المصادر أنه خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء “دعم إيطاليا لحكومة الاتفاق الوطني”، وفي الوقت نفسه “الدعوة لمواصلة القيام بدور نشط في مجال العودة إلى مسيرة سياسية فاضلة وسلمية”.

كما أشارت المصادر الى أن “الإرهاب يمثل مصدر قلق دولي”، وأن “الرئيس كونتي وقد دعا، كما حدث في مناسبات سابقة، الرئيس السرّاج إلى بذل جهد كبير لمواجهة فلول التطرف الموجودة بين الميليشيات”.