نتنياهو يقرر إلغاء مشاركته بأعمال الأمم المتحدة بعد الخسارة بالانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل بعد الخسارة التي مني بها في الإنتخابات.

وعلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان القرار بأنه “بسبب التطورات السياسية”.

وقد كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار نتنياهو في وقت سابق إلى أن الإجتماع كان سيبحث “إبرام معاهدة دفاع مشترك”.

وقال نتنياهو في مستهل إجتماع الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، “خلال نهاية الأسبوع الماضي تحدثت مع صديقي الرئيس ترامب بحيث اتفقنا على المضي قدمًا في إبرام معاهدة دفاع مشترك تاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، وذلك “خلال لقائنا المقبل الذي سيُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وخلص نتنياهو الى القول “إنه أمر تاريخي كونه يضيف طبقة هائلة للردع أمام أعدائنا إلى جانب الحفاظ على القدرة على العمل والحرية التحرك التي تتمتع بها قواتنا”.