غانتس تقدم بمقعد واحد على نتنياهو لكن كلاهما لم يحصل أغلبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أظهرت النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات الإسرائيلية تقدم حزب “أزرق أبيض” المعارض برئاسة بيني غانتس بمقعد واحد على حزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية إنه بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين، فقد حصل “ازرق أبيض” على 32 مقعدا، فيما حصل “الليكود” على 31 مقعدا.

كما تقدمت القائمة العربية المشتركة بحصولها على 13 مقعدا.

لكن كلا الحزبين “الليكود” و”أزرق أبيض” لم يصلا إلى الأغلبية التي تسمح لأي منهما بتشكيل حكومة، وهي إقامة كتلة من 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120.

وإستنادا إلى النتائج، فقد حصل حزب “شاس” اليميني على 9 مقاعد، وحزب “يهودوت هتوراه” على 8 مقاعد، وحزب “يمينا” اليميني على 7 مقاعد.

وحصل حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة افيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، ما يجعله “صانع الملوك” في هذه الإنتخابات، إذ بإمكانه أن يمكِّن نتنياهو من تشكيل حكومة إذا أراد.

وبالمقابل، فقد حصل حزب “العمل غيشر” الوسطي على 6 مقاعد، وحزب “المعسكر الديمقراطي” الوسطي على 5 مقاعد.

وبهذا الصدد، قال ليبرمان “إن الخيار الوحيد استنادا الى النتائج هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة”.

وأضاف للصحفيين “لن أجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ولن أوافق على الانضمام الى حكومة يمين ضيقة تكون الأحزاب اليهودية المتدينة جزءا منها”.