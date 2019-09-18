الحكومة الإيطالية: ليبيا ستكون محور لقاء كونتي وماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من الحكومة الإيطالية إن “مبادرة نيويورك التي تؤيدها إيطاليا وفرنسا بشكل مشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، يمكن أن توفر إشارة مهمة للتماسك الدولي، وإلقاء الضوء على طريق نريد مشاطرته بشكل حقيقي”.

وذكرت المصادر ذاتها، عقب لقاء جمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الأربعاء، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السرّاج، أن “الاجتماع المقرر عقده مساء اليوم بين كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستتخذ ليبيا فيه شطراً أساسياً”، مبينة أن الأمر يتعلق “بإعداد متابعات مفيدة تحضيراً للحدث الدولي التالي”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن “بدء عملية التنسيق هذه منذ أمس أصلا، في الاجتماع الذي عقد في برلين على مستوى المبعوثين الخاصين، حيث برزت إشارة واضحة الى أن المجتمع الدولي يعتزم الدفع لوقف إطلاق النار (في ليبيا) واستئناف المسيرة التي توقفت بعد أبو ظبي”.