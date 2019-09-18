جامعة إيطالية: حلقة دراسية عن “دبلوماسية الصراع في العالم الرقمي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تقيم جامعة (لينك كامبوس) في روما، للفترة من 19-20 أيلول/سبتمبر الجاري، حلقة دراسية حول موضوع: “دبلوماسية الصراع في العالم الرقمي”.

وقال بيان للجامعة الخاصة، إن “افتتاحية الحدث ستكون من خلال كلمات العميد فينتشنتسو سكوتّي، بوريس مِنتس، رئيس المعهد الذي يحمل اسمه، والمختص بالحلول السياسية الإستراتيجية للتحديات العالمية، ورئيس مؤسس كلية الدراسات الاجتماعية والسياسية في جامعة تل أبيب، إيتاي سيند”.

وأضاف بيان الجهة المعدّة للحدث أن برنامج اليوم الأول، الخميس، يشتمل على موضوع “عملية السلام في كولومبيا – لماذا نجحت؟”، ثم المنتدى الأكاديمي: “أساسيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، ومنتدى السفراء الأول، حول موضوع: “الشرق الأوسط من منظور عالمي معاصر”.

أما يوم الجمعة، فسيشهد إنعقاد منتدى السفراء الثاني، حول موضوع “الدبلوماسية في العصر الحديث”، ثم المنتدى المؤسسي والأكاديمي، بعنوان “أوروبا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي”.

وخلص البيان الى القول إن الحدث سينتهي بعد منتصف نهار اليوم الثاني، بملاحظات ختامية، لكل من فينتشنتسو سكوتّي، وإيتامار رابينوفيتش”.