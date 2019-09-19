البابا للكنائس الشرقية: إيجاد الطريق نحو الوحدة الكاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطباً الكنائس الشرقية، إن “الاصغاء المتبادل والمسيرة المشتركة، هما الطريق نحو الوحدة الكاملة”.

ولدى استقباله في القصر الرسولي الخميس، وفدا من المشاركين بالمؤتمر الذي ترعاه جمعية قانون الكنائس الشرقية، أضاف فرنسيس مستنداً الى “التراث الكنسي المشترك الذي يعود الى الألفية الأولى”، أن “الحوار اللاهوتي القائم حالياً بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية يسعى على وجه التحديد إلى فهم مشترك للأولوية والترابط، والعلاقات المتبادلة، خدمة لوحدة الكنيسة”.

وتابع البابا “أيها الأصدقاء الأعزاء، إن دراستكم تمتلك بُعداً سينودسياً أيضاً”، فـ”أنتم تمشون معًا، تصغون الى بعضكم البعض، تقارنون تقاليدكم وتجاربكم لإيجاد الطرق للوحدة الكاملة”.

وخاص بيرغوليو الى القول “لذلك، أنا ممتن لعملكم الذي، أنا متأكد من أن بإمكانه أن يكون عوناً كبيراً، لا لتطوير القانون الكنسي وحسب”، بل “لكي نقترب قبل كل شيء، وبشكل أكبر من إتمام صلاة المسيح: ليكونوا كلهم واحداً، فيؤمن العالم”.