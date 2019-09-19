تحركات أوروبية وبريطانية للخروج من مأزق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، أن العديد من التحركات تجري حالياً في محاولة للخروج من مأزق ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وأشارت اندريفا، في تصريحات لها اليوم، إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب باتفاق مع بريطانيا يجعل خروجها من التكتل الموحد منظماً وسلساً ويرى أن الأمر لا زال ممكناً.

ونوهت المتحدثة بأن بروكسل تلقت من طرف البريطانيين وثائق تتعلق بالجمارك والمنتجات المصنعة والقواعد الناظمة للصحة النباتية”، حيث “تجري دراسة هذه الوثائق حالياً على المستوى التقني”، حسب كلامها.

ولكن اندريفا تحفظت على الرد عل سؤال يتعلق بما إذا كانت بروكسل تنظر إلى هذه الوثائق على أنها الاقتراحات المطلوبة من لندن والتي طال انتظارها.

وتجري في بروكسل اليوم وغداً محادثات تقنية بين الخبراء الأوروبيين والبريطانيين، ستعقبها يوم عد محادثات على المستوى السياسي يقودها رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست ميشيل بارنييه، ومن الطرف البريطاني ستفن باركليه.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس أي بعد لقاءهما في لوكسمبورغ وبعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن بريكست.

وكرر يونكر، حسب المتحدثة، لرئيس الوزراء البريطاني موقف الاتحاد تجاه ملف بريكست.