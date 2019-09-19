الرئيس الألماني يدعو لحل أوروبي للهجرة وجهود للتهدئة بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير إن الحل الأوروبي لأزمة المهاجرين، يجب أن يكون “مصحوبًا بجهود لتهدئة الأوضاع في ليبيا”.

وفي حديث للصحافيين بمقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) بعد لقائه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الخميس، ذكّر شتاينماير “بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي من المقرر أن يلتئم في تشرين الأول/أكتوبر بالعاصمة برلين”، والذي “تم تنظيمه في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي”، للأزمة الليبية.

في سياق آخر، أشار رئيس الدولة الألمانية الى أنه “في مجال استقبال المهاجرين، يجب ألا تترك إيطاليا وحدها”. واختتم مشيرا الى “الحاجة لإيجاد حل أوروبي، من شأنه تخفيف العبء الذي أثقل كاهل إيطاليا حتى الآن”.