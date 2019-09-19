شبكة حقوقية سورية: قوات كردية تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية بتزويد النظام بالنفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت شبكة حقوقية سورية أن القوات الكردية في شمال شرق البلاد “تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام وتقوم بتزويده بكمية كبيرة من النفط والغاز، وبشكل متكرر، والتي يحتاجها لمعالجتها وبيعها في الأسواق المحلية”، حسبما جاء في تقرير لها.

وأوضح تقرير (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، المحسوبة على المعارضة للنظام في دمشق، أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة القوات الكردية، وهي ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، ما يعني أن هذه القوات الكردية تُسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سورية.

وقال التقرير إن قوات (سورية الديمقراطية) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي-السوري، “تبيع النفط الخام للنظام بقرابة 30 دولاراً، وبعائد يومي إجمالي 420 ألف دولار، وشهري تحصل بالتالي شهرياً على نحو 12.6 مليون دولار، وسنوي 378 مليون دولار عدا عن عائدات الغاز”.

وأشار التقرير إلى أن “عمليات تهريب النفط إلى النظام، من قبل القوات الكردية (قوات سورية الديمقراطية – قسد) قد “بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت الأخيرة سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور”، بعد معاركها مع تنظيم الدولة (داعش)، بينما عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة “لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012، وتخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري”.

ونشر الإعلام الأمريكي أكثر من تقرير خلال عام 2019، من بينها تقرير موسع لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ذكر أن قوات سورية الديمقراطية تلعب دورا مهماً في تزويد نظام الأسد بالنفط الخام في سورية وتخرق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعرف كافة التفاصيل ولا تقوم بأي تصرفات لوقف هذه العملية.

ووفق التقارير، فإن “الوسيط” بين القوات الكردية والنظام السوري هو مالك مجموعة القاطرجي المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوربية منذ أيلول/سبتمبر 2018.

وتعبر يومياً من مناطق سيطرة القوات الكردية (قوات سورية الديمقراطية – قسد) إلى مناطق سيطرة النظام، “عشرات الشاحنات المحملة بالمحروقات”، بينما تُعاني مناطق سيطرة النظام من نقص حاد بالمحروقات والغاز بعد أن انخفضت كمية النفط التي تقدمها إيران له عبر ناقلات النفط البحرية نتيجة العقوبات الأمريكية.