وزيرا داخلية إيطاليا وإسبانيا يطالبان بدعم أوروبي أكبر إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب وزيرا داخلية إيطاليا، لوتشانا لامورجيزي وإسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، بدعم أكبر من جانب الإتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية الإيطالية الخميس، إن “الوزيرة لامورجيزي استقبلت بمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) اليوم، نظيرها الإسباني غوميز”، حيث “تركز النقاش حول الضغط الذي تشهده منطقة المتوسط من جرّاء الهجرة”.

وذكر بيان الداخلية أنه تم أيضا بحث “آفاق إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة ومجالات إصلاح لائحة دبلن، على ضوء قمة فاليتا المقرر عقدها في الـ23 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري”، والتي “ستشارك فيها إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، مالطا وفنلندا في ظل رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المفوضية الأوروبية”.

وأشار البيان الى “توافق تام (بين الوزيرين) بشأن الحاجة إلى مشاركة أكبر من الاتحاد الأوروبي في دعم البلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، كإيطاليا وإسبانيا”، الى جانب “الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الأمني الدولي، مع إشارة خاصة إلى مكافحة الإرهاب”.