الفاو: 41 دولة بحاجة لمساعدات غذائية خارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف تقرير ربع سنوي تصدره الأمم المتحدة عن أن هناك 41 بلداً ما تزال بحاجة لمساعدات غذائية خارجية، وذلك بسبب النزاعات، التي تعد السبب الرئيسي لارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء الأحوال الجوية، ولا سيما نقص الأمطار في أفريقيا، مما يؤثر بشدة على توافر الغذاء والوصول إليه بالنسبة لملايين الأشخاص.

وحسب (تقرير التوقعات بخصوص المحاصيل وحالة الغذاء)، الذي صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد بقيت البلدان المدرجة في القائمة، والتي تضم 31 دولة في افريقيا، على حالها على مدار الأشهر الستة الماضية.

والبلدان التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوروندي، كابو فيردي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إيسواتيني، اثيوبيا، غينيا، هايتي، العراق، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ميانمار، النيجر، نيجيريا، باكستان، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، الجمهورية العربية السورية وأوغندا وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.

لكن التوقعات تشير إلى محاصيل حبوب قوية في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا، كما ساعد تحسن الظروف الأمنية على زيادة إنتاج المحاصيل في الجمهورية العربية السورية.

ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف البلدان الـ 41 التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية تعاني من اضطرابات مدنية أو نزاعات كاملة، في حين أن البعض منها يواجه ضغوطاً شديدة على الموارد بسبب التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة التي تعاني من الاضطرابات.